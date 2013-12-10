美国个股：嘉信理财创始人考虑在沪开设办事处，掘金中国散户市场

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透纽约12月9日 - 嘉信理财(Charles Schwab) 的创始人Schwab曾在9月访华，以商讨在上海开办其证券公司的办事处。
“中国拥有巨大的机遇，还有很多服务有待开发，”76岁的Schwab周一在会见路透社记者和编辑时表示。
Schwab表示，他曾同中国证监会及其信息服务部门的主管会面，以了解上海自由贸易区的更多信息。Schwab于1971年建立了开创先河的折扣券商机构。
Schwab将中国散户投资者的状况比作1950年代的美国民众，他们都基本对市场一无所知，还被大型券商机构所忽略。
他表示，中国真正发展起面向散户投资者的市场还需要15或20年，但他希望他的机构能赶上这轮机遇的头班车。
“下一步是在上海新的自贸区开设办事处，”他称，“规章条例尚未完全明朗。”
嘉信理财已经关闭了若干欧洲投资项目。公司在1997年就在香港开设办事处，开始拓展亚洲市场。该办事处目前仍在营业，并被部分中国大陆投资者用于投资美国股市。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选