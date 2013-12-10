美国个股：嘉信理财创始人考虑在沪开设办事处，掘金中国散户市场

路透纽约12月9日 - 嘉信理财(Charles Schwab) 的创始人Schwab曾在9月访华，以商讨在上海开办其证券公司的办事处。

“中国拥有巨大的机遇，还有很多服务有待开发，”76岁的Schwab周一在会见路透社记者和编辑时表示。

Schwab表示，他曾同中国证监会及其信息服务部门的主管会面，以了解上海自由贸易区的更多信息。Schwab于1971年建立了开创先河的折扣券商机构。

Schwab将中国散户投资者的状况比作1950年代的美国民众，他们都基本对市场一无所知，还被大型券商机构所忽略。

他表示，中国真正发展起面向散户投资者的市场还需要15或20年，但他希望他的机构能赶上这轮机遇的头班车。

“下一步是在上海新的自贸区开设办事处，”他称，“规章条例尚未完全明朗。”