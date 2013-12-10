芝加哥期市：大豆脱离近三个月高位，关注美国农业部数据

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
3月小麦期货 涨0.19%，报每蒲式耳6.51-3/4美元，周一收低0.1%。
谷物分析师正在等待美国政府周二下调对美国玉米和大豆供应量的预估，以反应出口销售旺盛。
美国农业部报告称，民间出口商向中国销售了29万吨美国大豆。
一股寒流横扫美国大平原和软红冬麦主要生长区。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 651.75 1.25 +0.19% +0.12% 660.11 32
CBOT玉米 437.50 -0.50 -0.11% +0.75% 432.33 60
CBOT大豆 1342.00 -1.75 -0.13% +1.24% 1299.28 68
CBOT稻米 $15.50 -$0.01 -0.10% -0.32% $15.62 33
美国原油 $97.44 $0.10 +0.10% -0.22% $94.90 68
汇率
欧元/美元 $1.374 $0.000 +0.02% +0.27%
美元/澳元 0.909 -0.002 -0.22% -0.09%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 龚芳)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
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