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货币新闻 | 2013年 12月 10日 星期二 10:15 BJT

芝加哥期市：大豆脱离近三个月高位，关注美国农业部数据

3月小麦期货 涨0.19%，报每蒲式耳6.51-3/4美元，周一收低0.1%。

谷物分析师正在等待美国政府周二下调对美国玉米和大豆供应量的预估，以反应出口销售旺盛。

美国农业部报告称，民间出口商向中国销售了29万吨美国大豆。

一股寒流横扫美国大平原和软红冬麦主要生长区。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 651.75 1.25 +0.19% +0.12% 660.11 32

CBOT玉米 437.50 -0.50 -0.11% +0.75% 432.33 60

CBOT大豆 1342.00 -1.75 -0.13% +1.24% 1299.28 68

CBOT稻米 $15.50 -$0.01 -0.10% -0.32% $15.62 33

美国原油 $97.44 $0.10 +0.10% -0.22% $94.90 68

汇率

欧元/美元 $1.374 $0.000 +0.02% +0.27%

美元/澳元 0.909 -0.002 -0.22% -0.09%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校　龚芳)
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