路透基点：中国进出口银行牵头清华紫光收购展讯通信融资案--RLPC

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港12月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中国进出口银行牵头清华紫光收购Nasdaq市场上市的展讯通信的融资案。
消息人士称，此次融资可能只有中资银行参与。
展讯通信9月4日宣布，其董事会已经批准清华紫光收购。展讯通信7月同意清华紫光以每份美国存托凭证(ADS)31美元，总计17.8亿美元收购该公司。
消息人士称，清华紫光仍在等待有关部门的审批。(完)
(翻译 张荻； 审校 白云)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选