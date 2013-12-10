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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 10:42 BJT

路透基点：中国进出口银行牵头清华紫光收购展讯通信融资案--RLPC

路透香港12月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中国进出口银行牵头清华紫光收购Nasdaq市场上市的展讯通信的融资案。

消息人士称，此次融资可能只有中资银行参与。

展讯通信9月4日宣布，其董事会已经批准清华紫光收购。展讯通信7月同意清华紫光以每份美国存托凭证(ADS)31美元，总计17.8亿美元收购该公司。

消息人士称，清华紫光仍在等待有关部门的审批。(完)

(翻译 张荻； 审校 白云)
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