中国货币市场：同业拆借中心发布NCD规程，公开发行含招标和报价两种

路透上海12月10日 - 全国银行间同业拆借中心周一晚间发布同业存单(NCD)发行交易规程，明确同业存单公开发行包括招标和报价两种方式，以及相关招投标、流通等细节。

刊登在中国货币网的规程显示，招标发行指发行人统一发标、投资人参与投标，发行 人按照发行系统计算的发行结果确认发行价格(或票面利率、基本利差)，及投资人中标数量的发行方式，包括价格招标和数量招标。目前价格招标采用单一价格招标方式进行。

在招标发行方式下，发行人根据发行要素公告中指定的招标开始时间进行招标。每个工作日设置四场招标，每场招标时长1小时，四场招标开始时间分别为10:00、11:00、14:00、15:00。

报价发行是指发行人在发行前确定同业存单的全部发行要素，发行开始后投资人点击该报价即以发行人设定的发行要素认购成交。

在报价发行方式下，发行要素公告披露完成后，发行人根据指定的报价发行开始与截止时间进行招标，并可提前终止报价发行。发行开始、截止与提前终止时间应逢0分或逢5分。

发行人设定的范围内，投资人可以点击报价，在发行人设置的单笔最大点击量范围内发行系统自动成交，报价一经点击则不可撤销。投资人单次点击量不得少于1,000万元人民币。

除公开发行外，定向发行是指发行人向特定投资人发行同业存单，该存单仅可在初始投资人之间转让，不得作为回购交易抵(质)押品。

投资NCD的机构应为银行间同业拆借市场成员、基金管理公司及基金类产品。发行人可通过发行系统为每期同业存单设定投资人范围。

具体投资机构包括政策性银行、商业银行、农村信用合作社县级联合社、中资商业银行(不包括城商行、农商行和农村合作银行)授权的一级分支机构、外国银行分行、信托公司、金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金融公司、证券公司、保险公司等。

同业存单是指银行业存款类金融机构法人(以下简称存款类金融机构)在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证。

为规范同业存单业务，拓展银行业存款类金融机构的融资渠道，中国央行周日(8日)发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元。(完)

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