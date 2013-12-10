《汇市简讯》英镑/美元昨日反弹令涨势回归

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
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* 亚洲盘中陷于窄幅波动--高开0.5%，因英国央行总裁发表乐观看法 。
* 反弹后五日、10日和20日移动均线随动量指标走高
* 波林格区间收缩--突破上周高位1.6443才能延续当前升势
* 纽约市场1.6370低点以及挂有卖盘的1.6450分别为初步支撑位/阻力位
* 相关技术图表请点选： link.reuters.com/zaq35v
(完)
(编译 郑茵 审校 李爽)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选