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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 10:20 BJT

《汇市简讯》英镑/美元昨日反弹令涨势回归

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* 亚洲盘中陷于窄幅波动--高开0.5%，因英国央行总裁发表乐观看法 。

* 反弹后五日、10日和20日移动均线随动量指标走高

* 波林格区间收缩--突破上周高位1.6443才能延续当前升势

* 纽约市场1.6370低点以及挂有卖盘的1.6450分别为初步支撑位/阻力位

* 相关技术图表请点选： link.reuters.com/zaq35v

(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)
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