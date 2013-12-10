澳新汇市：澳新货币兑美元缩减涨幅，兑日圆持坚

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
技术分析显示，澳元的下降趋势失去动能，因市场多已反应美联储即将缩减购债规模的风险。
澳元一度高涨至93.97日圆 ，四个交易日来升值2日圆。若站上11月11日低位94.61，则将上看95.67日圆。
新西兰元兑日圆 涨势最猛，逼近4月以来高位。最新报价为85.60日圆，一个月来升值逾4日圆。
澳洲10月经季节调整后的房屋融资较前月上升1.0%，符合路透预估；另据民间调查显示，澳洲11月企业状况温和改善。
新西兰元 兑美元位于近期高点0.8288美元附近，未能站稳周一所及0.8300美元。
新西兰元在近期区间内盘整，今日稍晚将发布的中国零售及工业产出等数据将左右市场人气。
新西兰央行周四将召开利率评估会议，预期将决议维持指标利率于纪录低位2.5%不变，市场人士多半预计该行首度升息的时会落在3月。（完）
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(编译 龚芳 审校 于春红)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选