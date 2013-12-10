澳新汇市：澳新货币兑美元缩减涨幅，兑日圆持坚

技术分析显示，澳元的下降趋势失去动能，因市场多已反应美联储即将缩减购债规模的风险。

澳元一度高涨至93.97日圆 ，四个交易日来升值2日圆。若站上11月11日低位94.61，则将上看95.67日圆。

新西兰元兑日圆 涨势最猛，逼近4月以来高位。最新报价为85.60日圆，一个月来升值逾4日圆。

澳洲10月经季节调整后的房屋融资较前月上升1.0%，符合路透预估；另据民间调查显示，澳洲11月企业状况温和改善。

新西兰元 兑美元位于近期高点0.8288美元附近，未能站稳周一所及0.8300美元。

新西兰元在近期区间内盘整，今日稍晚将发布的中国零售及工业产出等数据将左右市场人气。

新西兰央行周四将召开利率评估会议，预期将决议维持指标利率于纪录低位2.5%不变，市场人士多半预计该行首度升息的时会落在3月。（完）

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