美国个股：时代华纳有线及Charter均认同并购的好处，但不急于行事

路透12月9日 - 即将出任时代华纳有线 执行长(CEO)的Rob Marcus周一说，他并不急于出售公司；同时，潜在买家之一Charter的执行长Tom Rutledge则说，规模较小公司透过并购获得成长的好处。

在一场由瑞银主办的投资会议中，Marcus说他身为CEO，就必须为股东最大利益做努力。他对出售公司持开放态度，但唯有条件对投资人有利他才会考虑。

“时代华纳有线是否参与并购交易，一向都是看买卖双方是否都是100%基于股东的最高利益。”Marcus说。

外界臆测时代华纳有线成为并购对象，有意愿的买家包括Charter Communications Inc 、Comcast Corp 和Cox。

Charter的执行长Tom Rutledge稍后在同场会议中表示，Charter不必靠并购来取得公司成长，但一旦其达到较大规模，Charter就可以追求一流的机会。自从有线电视界亿万富翁John Malone在春季取得该公司27%股份之后，外界即臆测Charter可能会在业界掀起并购。

Rutledge并未直接对关于并购时代华纳有线的臆测做出评论，但他承认低利率的大环境创造出借入大笔资金的难得机会。

Marcus目前担任时代华纳有线首席营运官(COO)，将从1月1日起接掌CEO。

路透上周五报导，熟知事态的消息人士指出，美国最大有线电视服务业者Comcast Corp已经聘请摩根大通 担任顾问，评估收购时代华纳有线。

消息人士指出，Comcast并不打算对时代华纳有线提出先发制人的收购，但若多种迹象显示Charter和时代华纳有线接近达成协议，则可能加入战局。(完)