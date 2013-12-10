台湾汇市：台币盘初实质汇价持稳，未来料区间盘整

路透台北12月10日 - 台币兑美元 周二实质交易较上日大致持平。韩元盘初持稳于平盘附近，台币盘初虽见外资买汇，惟量能不大，市场多以区间盘整看待。

汇银人士指出，出口商在高位挂单，进口商逢低有较强的买盘，央行盘初至今的动作则不大。他们认为，韩元日前盘中升至28个月的高位，但台币的水位却纹风不动，并未见明显升值，因此央行也没有太大的压力需要入场干预。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日收盘时再扩大，当地时间10:14，美元/台币指标一个月期 早盘报价落在29.48329.499近，上日收盘在29.460。

本地时间10:15央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元升6.6分报29.564。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.55-29.58，上交易日在29.540-29.580。

韩国企划财政部长官玄旿锡周二表示，韩国在密切关注近期的韩元 波动，随着韩元触及28个月新高，这是决策者对韩元涨势再度发出警告。

欧元周二在亚洲盘初仍受追捧，兑日圆一度刷新五年高位，兑美元则创下六年高位，因对欧洲央行进一步采取刺激举措的预期持续消退。

当地时间10:00，交易员观察市场最新动态：

* 韩元 汇价趋升，报1,052.8。上交易日收在1,053。

* 台股 盘初开平后走弱，关注外资的动向

* NDF市场中，美元/台币的换汇点折价扩大，一个月报在-0.075/-0.065。上交易日现汇市场收盘时约在-0.060/-0.050。

交易员预测今日集中交易区间：