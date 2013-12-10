投行观点：巴克莱2014年看好基本金属表现，但看空黄金和油价

**OPEC供应压制油价**

原油方面，巴克莱指出对石油输出国组织(OPEC)石油的需求在减弱，如果OPEC成员国不减产的话，全球库存将会上升。巴克莱并称，全球经济迟滞，以及伊朗与大国间达成核协议后产油区地缘政治风险降温，都打压油价前景。

巴克莱预测布兰特原油 第一季均价将为每桶101美元，2014年第四季达到108美元高位。布兰特原油今年跌近2%，周一约报近110美元。

该投行并预测美国原油 第一季料每桶95美元，明年底触及高点99美元。美国原油今年上涨约6%，表现优于布兰特原油。当前约报近98美元。

**建议做空黄金**

黄金方面，巴克莱建议投资人3月后“做空”黄金，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)会在3月开始削减刺激举措规模。

尽管如此，巴克莱对2014年金价的预估仍高于周一的交投水准--对此巴克莱未提出说明。

巴克莱称2014年第一季黄金均价料为每盎司1,350美元，2014年底料降至1,270美元。周一现货金 徘徊于1,240美元，今年迄今累计跌26%，料创2000年以来首个年线跌幅。