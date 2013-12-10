中国经济：中央经济工作会议已于今日开幕，将为明年宏观政策定调--新华

路透北京12月10日 - 新华社周二报导称，一年一度的中国中央经济工作会议已于今日开幕。本次会议将回顾2013年的经济工作，并对明年的宏观经济政策定调，部署工作任务。

本次会议的召开距为新一届政府制定执政纲领的十八届三中全会闭幕仅一个月。三中全会明确了改革的总方向和基本目标，提出将在2020年重点领域重点环节取得决定性成果。