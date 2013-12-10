中国经济：中央经济工作会议已于今日开幕，将为明年宏观政策定调--新华

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透北京12月10日 - 新华社周二报导称，一年一度的中国中央经济工作会议已于今日开幕。本次会议将回顾2013年的经济工作，并对明年的宏观经济政策定调，部署工作任务。
本次会议的召开距为新一届政府制定执政纲领的十八届三中全会闭幕仅一个月。三中全会明确了改革的总方向和基本目标，提出将在2020年重点领域重点环节取得决定性成果。
官方媒体新华社通常会在中央经济工作会议结束后,才公开宣布会议内容细节.（完） (发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。