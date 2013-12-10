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债券 | 2013年 12月 10日 星期二 10:45 BJT

路透基点：东营鲁方金属材料贷款案额度升至2亿美元--RLPC

路透香港12月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，东营鲁方金属材料有限公司的三年期境内定期贷款案额度已经从早前的1亿美元升至2亿美元，有10家银行承贷。

牵头行兼簿记行法国巴黎银行(中国)承贷5,000万美元。德意志银行、三井住友金融集团和Westpac各自承贷3,000万美元。

其他参贷银行包括南京银行、中国信托商业银行、彰化商业银行、第一商业银行、韩国产业银行和台湾土地银行，各自承贷1,000万美元。

消息人士称，签约在过去两周内进行。

一如先前报导，该项贷款由应收账款作抵押，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码390个基点。贷款偿还从第七个月开始，分30个月分期偿还。

贷款案于7月底启动时，银行受邀参与以下三个层次的贷款：

承贷3,000万美元或以上者，获得60个基点的最高费用，享有牵头行头衔；承贷2,000-2,900万美元者，获得50个基点的费用，享有主办行头衔；承贷1,000-1,900万美元者，获得40个基点的费用，享有高级经理行头衔。

筹得款项用于满足与托克投资(中国)合同的先期资金需求。后者是欧洲石油交易公司Trafigura Beheer BV的子公司。

借款企业所在地为山东省东营市。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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