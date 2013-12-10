台湾债市：10年券殖利率盘初随美债微跌，追价意愿有限令交投淡静

路透台北12月10日 - 台湾指标10年公债102/10 殖利率周二盘初微跌。交易员认为，由于10年期102/10殖利率已连续两个交易日收跌，因此今日早盘进一步追价的意愿有限，令市场交投略显淡静。

交易员表示，美联储在12月17-18日将举行今年最后一次货币政策会议。周一即有三位鹰派的官员再度表态随着美国就业数据转佳，美联储应该着手减少购债计画，然市场多数早有预期美国量化宽松早晚会退场，QE退场的消息对债券的利空已逐渐钝化。

“超过一半的人预期年底缩减购债可能性还是低，市场对三位官员谈话反应冷淡。”一证券商交易员说。

美国公债价格周一上扬，受助于两次美国联邦储备理事会(FED/美联储)购债操作，但之后回吐多数涨幅，因交易商关注本周的新债供应。指标10年期公债 升9/32，收益率报2.85%。

观察市场最新动态：

* 由于台债主流券殖利率已连两日走跌，追价意愿降低

* 10年券受美债影响较大，料下周FED会议前将陷入整理

* 五年券102/11 殖利率料维持低档盘整

* 早盘交投淡静，殖利率窄幅波动

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/10：1.66-1.68%

* 102/11：1.06-1.08%

本地时间10:23时最新报价：

* 102/10期10年公债殖利率跌0.62基点报1.6680%

* 102/11期五年公债殖利率跌0.38基点报1.0712%

以下为最新相关报导链接：

--美国债市：公债回吐多数涨幅，市场关注本周债券供应

--美国金融：达拉斯联邦储备银行总裁费希尔建议美联储下周会议上立即开始缩减购债

--美国经济：圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称美联储可以小幅缩减购债以表达对就业市场增长的认可