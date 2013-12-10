路透基点：建滔积层板发起30亿港元再融资案--RLPC

融资所得将用于2012年5月签订的30亿港元四年期贷款的再融资。此次贷款还将用于资本支出和普通营运资本。

此次贷款利率为Hibor/Libor加码160个基点，平均期限为3.175年。

承贷4.5亿港元或以上者，可获得95个基点前端费用以及牵头行头衔，综合收益190个基点；承贷3.5－4.49亿港元者，可获得80个基点前端费用以及主办行头衔，综合收益185个基点；承贷2.5－3.49亿港元者，可获得63.5个基点前端费用以及安排行头衔，综合收益180个基点；承贷1.5-2.49亿港元者，可获得47.5个基点前端费用以及高级经理行头衔，综合收益175个基点。