路透基点：建滔积层板发起30亿港元再融资案--RLPC

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港12月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士周一称，牵头行兼簿记行渣打银行为建滔积层板控股有限公司发起的四年期30亿港元(3.87亿美元)贷款案进入一般联贷阶段。
该项融资全部由渣打银行承销，分为18亿港元四年定期贷款和12亿港元四年循环信贷两部分。
融资所得将用于2012年5月签订的30亿港元四年期贷款的再融资。此次贷款还将用于资本支出和普通营运资本。
此次贷款利率为Hibor/Libor加码160个基点，平均期限为3.175年。
受邀银行分四个层级参与，可以港元或美元按比例承贷。
承贷4.5亿港元或以上者，可获得95个基点前端费用以及牵头行头衔，综合收益190个基点；承贷3.5－4.49亿港元者，可获得80个基点前端费用以及主办行头衔，综合收益185个基点；承贷2.5－3.49亿港元者，可获得63.5个基点前端费用以及安排行头衔，综合收益180个基点；承贷1.5-2.49亿港元者，可获得47.5个基点前端费用以及高级经理行头衔，综合收益175个基点。
承贷截止日为1月3日。(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选