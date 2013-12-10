日本债市：公债价格下跌，稍后将标售30年券

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
“30年期日债收益率已经超过1.65%，为9月以来标售日的最高水平。考虑到过去几个月的走势，这应该是逢低买入的合适价位，”巴克莱资本在报告中称。
但摩根士丹利MUFG分析师表示，继续建议做空30年期日债，称预计收益率曲线远端面临陡化压力，因日本央行争取实现2%通胀目标的努力推高长期利率。
日本央行4月4日承诺将在不到两年内向经济注入1.4万亿(兆)美元，震动了金融市场。
一份政府调查稍早显示，10-12月大型日本制造业者对企业状况的乐观程度降低，表明国内需求可能正在变弱。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.085%
五年期公债 0.195% +0.5 0.190%
10年期公债 0.665% +1.0 0.655%
20年期公债 1.520% +2.0 1.500%
30年期公债 1.685% +1.5 1.670%
10年期公债期货 <0#JGB:> 144.67 -0.04 144.71
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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(编译 朱晓军；审校 张涛)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选