版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 10:39 BJT

日本债市：公债价格下跌，稍后将标售30年券

“30年期日债收益率已经超过1.65%，为9月以来标售日的最高水平。考虑到过去几个月的走势，这应该是逢低买入的合适价位，”巴克莱资本在报告中称。

但摩根士丹利MUFG分析师表示，继续建议做空30年期日债，称预计收益率曲线远端面临陡化压力，因日本央行争取实现2%通胀目标的努力推高长期利率。

日本央行4月4日承诺将在不到两年内向经济注入1.4万亿(兆)美元，震动了金融市场。

一份政府调查稍早显示，10-12月大型日本制造业者对企业状况的乐观程度降低，表明国内需求可能正在变弱。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.085%

五年期公债 0.195% +0.5 0.190%

10年期公债 0.665% +1.0 0.655%

20年期公债 1.520% +2.0 1.500%

30年期公债 1.685% +1.5 1.670%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.67 -0.04 144.71

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

(编译 朱晓军；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐