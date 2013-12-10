《外汇专栏》韩元多头应留意韩国当局表态并明智减仓

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
(本文作者是路透汇市分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley 编译 石冠兰
路透伦敦12月9日 - 在周一韩元兑美元 触及28个月高位1,052之后，可能是时候抛出韩元了，而且韩国企划财政部已明确警示近期走势过度。
一名资深企划财政部官员周一向路透表示，“汇市中对于韩元升值以提振内需的预期已经过了头。”
韩元兑日圆 也升高，创2008年9月以来最高，日本出口商获得相对于韩国同业的竞争优势。
韩国政府也将清楚认识到，日本在10月意外录得经常账赤字，因进口超过出口。
日本10月进口按年大增28.2%，超过17.9%的出口增幅，数据中没有日圆应该自动升值的意味。
因此，如果韩国不乐见当前的韩元升值速度，那么当局可能就不得不采取主动了。
韩国11月通胀年率仅为0.9%，韩国央行有将七天回购利率从目前2.5%下调的空间。
不过，这一可能性看来已经排除了。
韩国企划财政部长官玄旿锡11月27日曾对记者表示，“我们没有处在考虑降息的阶段。”
由于韩国经济增长势头良好，韩国央行预计今年经济成长率为2.8%，降息可能不是抑制韩元升势的显然方式。
这样韩国当局可能会感觉，现在进场弱化韩元兑美元连带兑日圆的时机是正确的。
韩国企划财政部周一的表态是再清楚不过了。
交易商可能需要留意这一表态并卖出韩元。即便交易员不愿做空韩元，可能也会认为削减多头部位是明智之举。(完) (译文审校 隋芬)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
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