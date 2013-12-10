新债招标：中国国开行一至五年增发债收益率均高于预期--业内人士

路透上海12月10日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的一年、三年和五年期固息增发债中标收益率分别为5.3159%、5.4899%和5.5979%，均高于各自预测均值。

此前上述三期债的预测均值分别为5.25%、5.45%和5.47%。投标倍数分别为1.97倍、1.43倍和1.35倍。

国开行另外两期七年和10年期增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对后两期债的预测均值为5.55%和5.57%。

此为时隔一个月后，国开行“福娃债”再次同时增发。

本次增发具体发行条款如下：

第43、44、45、46、47期增发债

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发行总量 3/5年不超过80亿元，1/7年不超40亿元，10年不超60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 12月10日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，

3/7年采用多重价格（美国式）招标

缴款日/起息日 12月12日/10月24日

分销期 12月11日-12月12日

上市日 1年：12月16日

3/5/7/10年：12月18日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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