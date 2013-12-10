新债招标：中国国开行一至五年增发债收益率均高于预期--业内人士

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透上海12月10日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的一年、三年和五年期固息增发债中标收益率分别为5.3159%、5.4899%和5.5979%，均高于各自预测均值。
此前上述三期债的预测均值分别为5.25%、5.45%和5.47%。投标倍数分别为1.97倍、1.43倍和1.35倍。
国开行另外两期七年和10年期增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对后两期债的预测均值为5.55%和5.57%。
此为时隔一个月后，国开行“福娃债”再次同时增发。
本次增发具体发行条款如下：
第43、44、45、46、47期增发债
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发行总量 3/5年不超过80亿元，1/7年不超40亿元，10年不超60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 12月10日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 1/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，
3/7年采用多重价格（美国式）招标
缴款日/起息日 12月12日/10月24日
分销期 12月11日-12月12日
上市日 1年：12月16日
3/5/7/10年：12月18日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。(完) (发稿 丁淑琴/李宏薇； 审校 曾祥进)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
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