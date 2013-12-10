韩国股市：早盘微跌，受累于美联储退场疑虑和日圆走软

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透首尔12月10日 - 韩国股市周二早盘微跌，因市场愈发猜测美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在本月开始缩减刺激措施，而且日圆兑韩元下滑。韩股在前日大幅反弹。
0200 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.3%至1,994.98点，此前一度触及日低1,989.41点。周一，该指数上涨1%，结束了六日连跌走势。
“没有什么风险因素能盖过美联储缩减购债带来的压力，”E-Trade Securities分析师Choi Kwang-hyeok表示。
“日圆兑韩元走软也在拖累汽车行业，阻碍了市场上行，”他称。
现代汽车 下滑0.4%，其附属公司起亚汽车 小跌0.5%。
三星电子 和浦项钢铁 均下跌0.7%。
现代重工 和大宇造船 分别下挫1.2%和2%。
下跌与上涨股票之比为518比250。(完)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选