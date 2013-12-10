韩国股市：早盘微跌，受累于美联储退场疑虑和日圆走软

路透首尔12月10日 - 韩国股市周二早盘微跌，因市场愈发猜测美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在本月开始缩减刺激措施，而且日圆兑韩元下滑。韩股在前日大幅反弹。

0200 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.3%至1,994.98点，此前一度触及日低1,989.41点。周一，该指数上涨1%，结束了六日连跌走势。

“没有什么风险因素能盖过美联储缩减购债带来的压力，”E-Trade Securities分析师Choi Kwang-hyeok表示。

“日圆兑韩元走软也在拖累汽车行业，阻碍了市场上行，”他称。

现代汽车 下滑0.4%，其附属公司起亚汽车 小跌0.5%。

三星电子 和浦项钢铁 均下跌0.7%。

现代重工 和大宇造船 分别下挫1.2%和2%。