《独家新闻》海湾地区三家国有企业拟联手竞购西方石油MENA地区业务--消息

路透迪拜12月9日 - 三名银行界消息人士周一说，三家海湾地区国有企业正考虑联手竞购西方石油(Occidental Petroleum) 的中东及北非地区(MENA)分支的少数权益，交易额可能达80-100亿美元。

阿布扎比的Mubadala Development Co 、卡塔尔石油公司(Qatar Petroleum) 以及阿曼石油公司(Oman Oil Co)已经组成一个财团，并择定花旗集团 担任谘询顾问。这些消息人士因相关讯息不得公开而拒绝具名。

西方石油是美国第四大油企，该公司10月时表示计划出售其MENA地区业务的少数权益，做为重整计划的一部分。其中两名消息人士周一说，西方石油可能出售该业务40%权益给这三家海湾地区企业。

目前尚未能立即取得西方石油和卡塔尔石油公司的评论。花旗和Mubadala拒绝置评，阿曼石油公司则是无法取得联系做回应。