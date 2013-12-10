《独家新闻》海湾地区三家国有企业拟联手竞购西方石油MENA地区业务--消息

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透迪拜12月9日 - 三名银行界消息人士周一说，三家海湾地区国有企业正考虑联手竞购西方石油(Occidental Petroleum) 的中东及北非地区(MENA)分支的少数权益，交易额可能达80-100亿美元。
阿布扎比的Mubadala Development Co 、卡塔尔石油公司(Qatar Petroleum) 以及阿曼石油公司(Oman Oil Co)已经组成一个财团，并择定花旗集团 担任谘询顾问。这些消息人士因相关讯息不得公开而拒绝具名。
西方石油是美国第四大油企，该公司10月时表示计划出售其MENA地区业务的少数权益，做为重整计划的一部分。其中两名消息人士周一说，西方石油可能出售该业务40%权益给这三家海湾地区企业。
目前尚未能立即取得西方石油和卡塔尔石油公司的评论。花旗和Mubadala拒绝置评，阿曼石油公司则是无法取得联系做回应。
美国石油企业兴起一股趋势，即处置全球其他地区资产，以调整策略因应北美的页岩气热潮。西方石油此举符合这个潮流。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选