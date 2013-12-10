韩国汇市：韩元持平，投资者警惕当局可能出手干预

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
韩国企划财政部长官玄旿锡周二表示，韩国在密切关注近期的韩元波动。 此前，一名韩国外汇当局官员表示，韩国将加强对过度波动性的管控，当局正观察境外投资者是否存在投机行为。
部分交易商怀疑韩国当局隔夜在无本金交割远期外汇 市场进行了干预来限制韩元上行，令市场更加警惕。
尽管韩国决策者仍坚持重点是确保市场稳定，投资者和分析师称外汇当局也会密切主意日圆/韩元 走向。
日圆兑韩元持续贬值，这将损害国内制造业者与日本企业竞争的能力，从而打压韩国经济增长前景。
0230GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,052.9 1,053.0
日圆/韩元 10.1986/2074 10.1927
韩国公债期货 * 105.54 105.51
韩国综合股价指数(KOSPI) 1,995.09 2,000.38
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 侯向明)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选