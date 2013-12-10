韩国汇市：韩元持平，投资者警惕当局可能出手干预

韩国企划财政部长官玄旿锡周二表示，韩国在密切关注近期的韩元波动。 此前，一名韩国外汇当局官员表示，韩国将加强对过度波动性的管控，当局正观察境外投资者是否存在投机行为。

部分交易商怀疑韩国当局隔夜在无本金交割远期外汇 市场进行了干预来限制韩元上行，令市场更加警惕。

尽管韩国决策者仍坚持重点是确保市场稳定，投资者和分析师称外汇当局也会密切主意日圆/韩元 走向。

日圆兑韩元持续贬值，这将损害国内制造业者与日本企业竞争的能力，从而打压韩国经济增长前景。

0230GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,052.9 1,053.0

日圆/韩元 10.1986/2074 10.1927

韩国公债期货 * 105.54 105.51

韩国综合股价指数(KOSPI) 1,995.09 2,000.38

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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