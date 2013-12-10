离岸人民币：万科三年期点心债以4.05%定价，投标倍数3倍

路透香港12月10日 - 中国最大地产商--万科集团 三年期点心债周一晚间以4.05%定价，较初步指导利率低20基点（BP）。

根据路透所获的销售文件，万科三年债发行10亿元人民币，共获30亿元、89帐户认购，投标倍数为3倍；其中以基金认购67%为最高，其次为私人银行的21%，银行7%，保险4%以及其他1%。

按照地域分，香港投资人拿走68%，新加坡26%，欧洲4%，其他亚洲地区2%。

这是万科半个月来二探点心债市场，上月底标售的五年期点心债，利率在4.50%，规模10亿元，共获2.5倍认购。

此批债券与前次一样，是透过子公司Bestgain Real Estate Lyra Limited作为发行人。集团评级为Baa2（穆迪）/ BBB+（标普）/BBB+（惠誉），债券预期发行评级为Baa3（穆迪）／BBB（标普）／BBB+（惠誉）。