离岸人民币：万科三年期点心债以4.05%定价，投标倍数3倍

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港12月10日 - 中国最大地产商--万科集团 三年期点心债周一晚间以4.05%定价，较初步指导利率低20基点（BP）。
根据路透所获的销售文件，万科三年债发行10亿元人民币，共获30亿元、89帐户认购，投标倍数为3倍；其中以基金认购67%为最高，其次为私人银行的21%，银行7%，保险4%以及其他1%。
按照地域分，香港投资人拿走68%，新加坡26%，欧洲4%，其他亚洲地区2%。
这是万科半个月来二探点心债市场，上月底标售的五年期点心债，利率在4.50%，规模10亿元，共获2.5倍认购。
此批债券与前次一样，是透过子公司Bestgain Real Estate Lyra Limited作为发行人。集团评级为Baa2（穆迪）/ BBB+（标普）/BBB+（惠誉），债券预期发行评级为Baa3（穆迪）／BBB（标普）／BBB+（惠誉）。
承销商为德银，汇丰以及法国巴黎银行。此批债券将在12月16日交割，2016年12月16日到期。（完） (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选