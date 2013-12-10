韩国已公布经济指标--2013/12/10

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
经济指标 时间 最新数 前月/前季数 下次公布时 预估 据 据 间 值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三 +1.1% @-r +1.1% @-r -- -- 季 消费者物价指数(CPI)(y/ 11月 +0.9% +0.7% 12月30日 -- y) 工业生产(m/m) 10月 +1.8% @-p -2.3% @-r 12月29日 -- 失业率 10月 3.0% @ 3.0% @ 12月10日 -- 贸易收支(亿美元) 11月 顺差48 p 顺差49 r 1月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选