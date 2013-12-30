中国经济：2013年6月底各级政府有偿还责任债务20.70万亿元--审计署

路透北京12月30日 - 中国审计署周一发布全国政府性债务审计结果显示，截至2013年6月底，全国中央和地方各级政府负有偿还责任的债务20.70万亿元人民币，其中地方政府占10.89万亿元。

刊登在审计署网站的结果显示，今年6月底各级政府负有担保责任的债务2.9万亿元，可能承担一定救助责任的债务6.65万亿元。其中地方政府分别为2.67万亿元和4.34万亿元。

2012年底中国政府负有偿还责任的债务余额与当年GDP的比率为36.74%。考虑其他债务等因素后，2012年底全国政府性债务的总负债率为39.43%，低于国际通常使用的60%的负债率控制标准参考值。

“从我国经济发展水平、政府性债务的现状和资产与负 债的相互关系看，目前我国政府性债务风险总体可控，但有的地 方也存在一定的风险隐患。”审计报告称。

从地方政府性债务余额未来偿债年度看，2013年7月至12月、2014年到期需偿还的政府负有偿还责任债务分别占22.92%和21.89%。且中国地方政府性债务对土地出让收入的依赖程度较高。

此前，审计署2011年对全国省、市、县三级地方政府负有偿还责任、担保责任和救助责任的债务进行了审计，公布2010年底为10.7万亿元人民币。（完）

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