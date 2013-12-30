中国经济：2013年6月底各级政府有偿还责任债务20.70万亿元--审计署

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京12月30日 - 中国审计署周一发布全国政府性债务审计结果显示，截至2013年6月底，全国中央和地方各级政府负有偿还责任的债务20.70万亿元人民币，其中地方政府占10.89万亿元。
刊登在审计署网站的结果显示，今年6月底各级政府负有担保责任的债务2.9万亿元，可能承担一定救助责任的债务6.65万亿元。其中地方政府分别为2.67万亿元和4.34万亿元。
2012年底中国政府负有偿还责任的债务余额与当年GDP的比率为36.74%。考虑其他债务等因素后，2012年底全国政府性债务的总负债率为39.43%，低于国际通常使用的60%的负债率控制标准参考值。
“从我国经济发展水平、政府性债务的现状和资产与负 债的相互关系看，目前我国政府性债务风险总体可控，但有的地 方也存在一定的风险隐患。”审计报告称。
从地方政府性债务余额未来偿债年度看，2013年7月至12月、2014年到期需偿还的政府负有偿还责任债务分别占22.92%和21.89%。且中国地方政府性债务对土地出让收入的依赖程度较高。
此前，审计署2011年对全国省、市、县三级地方政府负有偿还责任、担保责任和救助责任的债务进行了审计，公布2010年底为10.7万亿元人民币。（完）
更多细节，请点选审计署网站(here) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。