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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 11:30 BJT

《全球汇市》欧元上涨，美元和日圆失宠

英镑高见1.6468美元，超越一周前所创两年高点1.6443美元。最新报价为1.6455 ，较美国尾盘涨0.15%。英镑/日圆亦跳升至约169.91日圆 。

亚洲市场或聚焦于0530 GMT左右发布的中国工业产出及零售销售数据。

近期数据令市场看好中国经济正重拾些许动能。这样的看法若获得证实，将有助于支撑风险胃纳。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3760 1.3737 +0.17 +4.29 1.3194

美元/日圆 103.24 103.27 -0.03 +19.02 86.74

欧元/日圆 142.04 141.86 +0.13 +24.10 114.46

美元/瑞郎 0.8892 0.8905 -0.15 -2.87 0.9155

英镑/美元 1.6452 1.6428 +0.15 +1.24 1.6251

美元/加元 1.0628 1.0627 +0.01 +7.13 0.9921

澳元/美元 0.9108 0.9112 -0.04 -12.36 1.0393

新西兰元/美元 0.8291 0.8281 +0.12 +0.10 0.8283

澳元/日圆 94.020 94.100 -0.09 +4.32 90.130

新西兰元/日圆 85.600 85.520 +0.09 +19.15 71.840

英镑/日圆 169.83 169.65 +0.11 +20.60 140.82

澳元/新西兰元 1.0976 1.1000 -0.22 -12.47 1.2540

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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