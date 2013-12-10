《全球汇市》欧元上涨，美元和日圆失宠

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
英镑高见1.6468美元，超越一周前所创两年高点1.6443美元。最新报价为1.6455 ，较美国尾盘涨0.15%。英镑/日圆亦跳升至约169.91日圆 。
亚洲市场或聚焦于0530 GMT左右发布的中国工业产出及零售销售数据。
近期数据令市场看好中国经济正重拾些许动能。这样的看法若获得证实，将有助于支撑风险胃纳。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3760 1.3737 +0.17 +4.29 1.3194
美元/日圆 103.24 103.27 -0.03 +19.02 86.74
欧元/日圆 142.04 141.86 +0.13 +24.10 114.46
美元/瑞郎 0.8892 0.8905 -0.15 -2.87 0.9155
英镑/美元 1.6452 1.6428 +0.15 +1.24 1.6251
美元/加元 1.0628 1.0627 +0.01 +7.13 0.9921
澳元/美元 0.9108 0.9112 -0.04 -12.36 1.0393
新西兰元/美元 0.8291 0.8281 +0.12 +0.10 0.8283
澳元/日圆 94.020 94.100 -0.09 +4.32 90.130
新西兰元/日圆 85.600 85.520 +0.09 +19.15 71.840
英镑/日圆 169.83 169.65 +0.11 +20.60 140.82
澳元/新西兰元 1.0976 1.1000 -0.22 -12.47 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 龚芳；审校 张涛)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选