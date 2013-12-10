《全球汇市》欧元上涨，美元和日圆失宠

英镑高见1.6468美元，超越一周前所创两年高点1.6443美元。最新报价为1.6455 ，较美国尾盘涨0.15%。英镑/日圆亦跳升至约169.91日圆 。

亚洲市场或聚焦于0530 GMT左右发布的中国工业产出及零售销售数据。