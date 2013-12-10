《全球市场》亚洲股市微升，欧元兑日圆升至五年高点

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
布拉德今年在美联储联邦公开市场委员会(FOMC)具有投票权。他最近表示，若就业数据强劲将增加美联储12月缩减购债的机率，上周五公布的最新数据显示，美国11月新增就业岗位高于预期，失业率降至五年低点7.0%。
大宗商品方面，美国原油价格 微涨至每桶97.44美元，因市场预期美国原油库存料连续第二周下降。
现货金 微跌至每盎司1,239.04美元，过去两日上涨，因空头回补、技术性卖盘和一些基金买盘。
期铜 持稳在每吨7,137美元，接近一个月高点，因中国的稳定买入给价格提供支撑。(完)
(编译 李春喜 审校 张若琪)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选