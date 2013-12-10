《全球市场》亚洲股市微升，欧元兑日圆升至五年高点

布拉德今年在美联储联邦公开市场委员会(FOMC)具有投票权。他最近表示，若就业数据强劲将增加美联储12月缩减购债的机率，上周五公布的最新数据显示，美国11月新增就业岗位高于预期，失业率降至五年低点7.0%。

大宗商品方面，美国原油价格 微涨至每桶97.44美元，因市场预期美国原油库存料连续第二周下降。

现货金 微跌至每盎司1,239.04美元，过去两日上涨，因空头回补、技术性卖盘和一些基金买盘。

期铜 持稳在每吨7,137美元，接近一个月高点，因中国的稳定买入给价格提供支撑。(完)