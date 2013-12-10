中国股市：沪综指收盘近持平，市场静待中央经济会议政策指引

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透北京12月10日 - 中国股市沪综指周二收市近持平。分析师表示，备受瞩目的中央经济工作会议今日开幕，虽然对新型城镇化相关个股有所提振，但投资者仍多倾向观望，以等待会议为明年宏观政策定调，而今日基本符合预期的宏观数据亦影响有限，大盘维持窄幅整理走势。
沪综指 收报2,237.492点，微跌0.708点或0.03%；上证A股今日成交额952亿元人民币，上日为843亿元。
“整体来说，市场对这个（中央经济会议）也比较期待，短期还是有一个利好的效应，但是也不会有特别多的超预期的东西，幅度就会比较小一些。”信达证券策略分析师艾宜称。
新华社周二报导称，一年一度的中国中央经济工作会议已于今日开幕。本次会议将回顾2013年的经济工作，并对明年的宏观经济政策定调，部署工作任务。
继外贸和物价数据之后，周二发布的其它宏观数据进一步证实，中国经济处于平稳运行区间，工业和投资年末虽有所放缓，但基本在市场预期之中，消费增速则有明显回升。
沪深300指数 收报2,453.322点，涨0.10%；沪深300指数期货主力12月合约 尾盘报2,463.6点，涨0.01%，成交595,575手。(完)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
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