中国股市：沪综指收盘近持平，市场静待中央经济会议政策指引

路透北京12月10日 - 中国股市沪综指周二收市近持平。分析师表示，备受瞩目的中央经济工作会议今日开幕，虽然对新型城镇化相关个股有所提振，但投资者仍多倾向观望，以等待会议为明年宏观政策定调，而今日基本符合预期的宏观数据亦影响有限，大盘维持窄幅整理走势。

沪综指 收报2,237.492点，微跌0.708点或0.03%；上证A股今日成交额952亿元人民币，上日为843亿元。

“整体来说，市场对这个（中央经济会议）也比较期待，短期还是有一个利好的效应，但是也不会有特别多的超预期的东西，幅度就会比较小一些。”信达证券策略分析师艾宜称。

新华社周二报导称，一年一度的中国中央经济工作会议已于今日开幕。本次会议将回顾2013年的经济工作，并对明年的宏观经济政策定调，部署工作任务。

继外贸和物价数据之后，周二发布的其它宏观数据进一步证实，中国经济处于平稳运行区间，工业和投资年末虽有所放缓，但基本在市场预期之中，消费增速则有明显回升。