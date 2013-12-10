澳洲经济指标总览--12月10日

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 1月7日 商品及服务收支(亿澳元) 10月 逆差5.29 逆差2.71 出口(较前月) 持平 持平 进口(较前月) +1% -1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 1月9日 (较前月) 10月 +0.5% +0.9% 就业市场(经季节调整) 12月12日 就业人口(较前月变动,万人) 10月 +0.11 +0.33 全职就业人口(较前月变动,万人) -2.79 -0.18 失业率 5.7% 5.7% 就业参与率 64.8% 64.8% 消费者物价指数(CPI) 1月22日 总体CPI(较前季) 第三季 +1.2% +0.4% (较上年同期) +2.2% +2.4% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.5% 国际贸易价格指数 1月30日 进口物价(较前季) 第三季 +6.1% -0.3% 出口物价(较前季) +4.2% -0.3% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 3月4日 经常帐收支 第三季 赤字127 赤字94 商品与服务贸易收支 逆差25.74 逆差0.18 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月5日 (较前季) 第三季 +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.3% +2.4% (完)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选