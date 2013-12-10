《Wasik专栏》搭上2014年全球股市顺风车的三种方法

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
欧洲及中国都是其中的亮点。欧洲央行的强力刺激政策，已提振一些受创最重的经济体，像是西班牙、意大利及希腊。事实证明有关欧元区瓦解的担忧是过虑了。
就像美联储在2008年之后的作法，欧洲央行不久前也将指标利率调降至0.25%。不到1%的低通胀率也为欧元区提供助力。
根据汤森路透旗下StarMine分析，甚至有人认为欧洲股票相比美国来讲遭到低估。美国企业已经受惠于经济缓慢成长、就业增加、低通胀及低利率，而欧元区才刚刚走出经济衰退。比起美国股市，欧洲可能有更多便宜可捡。
许多分析师原本担心中国经济成长减速可能出现“硬着陆”，但中国经济成长率却是加速，第三季成长率由上季的7.5%提高至7.8%。中国2014年料以7.4%的成长率居全球领先地位。
尽管海外经济情势好转，市场焦点仍将紧盯美联储。美联何时会抽回每月850亿美元买债计划？这要看美国就业改善程度；美联储已将失业率6.5%设为可能引发政策调整的门槛。
正如周五公布的11月就业报告所展现的，就业市场正在改善，交易员因而担心美联储将减弱刺激措施力道，也就是协助推升股市的力量之一。
一旦美联储刺激措施最终踩下煞车，美元汇率料将上扬，这将不利于以外币计价的非美国股票，这是一项长期性风险。这也可能引发一波资金撤离发展中国家市场的出走潮。
太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯在他最新文章中指出，更大的风险在于“杠杆过度的经济体及其金融市场总有一天要付出代价，演出一场资产减值，迫使信心满满的投资人告别这场经济‘大稳定第二集’。”
不过在这一天来临之前，美国及海外国家的企业获利成长，将支撑股价持续上涨。这也是为什么现在仍然适合把你手上至少30-40%的股票仓位放在美国以外股票上面。(完) (译校 郑茵/艾茂林)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
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