背景资料: 中国2005-2013年中央经济工作会议主要内容

路透北京12月13日 - 中国2013年中央经济工作会议周五在北京闭幕。会议提出，中国经济运行存在下行压力，2014年改革任务重大而艰巨，将坚持稳中求进的经济总基调，保持宏观政策连续性和稳定性，实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

会议提出明年经济工作主要任务，表示要切实保障国家粮食安全，大力调整产业结构，着力防控债务风险，要把控制和化解地方政府性债务风险作为经济工作的重要任务，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。

中央经济工作会议是中国最高级别的经济形势分析和决策会议，将总结当年的经济形势，确定并部署明年的经济工作方向和重点。

以下为自2005年以来中央经济工作会议召开的时间和相关内容：

*2013年**

召开时间：12月10日-13日

政策基调：坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

主要内容：2014年改革任务重大而艰巨，保持宏观政策连续性和稳定性，充分发挥消费的基础作用、投资的关键作用、出口的支撑作用。

保持货币信贷及社会融资规模合理增长，推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。切实保障国家粮食安全，大力调整产业结构，着力防控债务风险，要把控制和化解地方政府性债务风险作为经济工作的重要任务，做好保障和改善民生工作，加大廉租住房、公共租赁住房等保障性住房建设和供给，做好棚户区改造。

2014年经济目标：待定

**2012年**

召开时间：12月15日-16日

政策基调：继续把握好稳中求进的工作总基调，继续实施积极的财政 政策和稳健的货币政策

主要内容：加强和改善宏观调控，促进经济持续健康发展。增强消费对经济增长的基础作用，发挥投资对经济增长的关键作用，发挥政策逆周期调节和推动结构调整作用。适当扩大社会融资总规模，保持贷款适度增加，保持人民币汇率基本稳定，降低实体经济发展融资成本，继续坚持房地产市场调控，守住不发生系统性和区域性金融风险底线。全面深化经济体制改革，坚定不移扩大开放，以更大的政治勇气和智慧推动下一步改革。

2013年经济目标：GDP增长7.5%左右；CPI涨幅控制在3.5%左右。

**2011年**

召开时间：12月12日-14日

政策基调：突出把握好稳中求进的工作总基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策

主要内容：加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，着力扩大国内需求，保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定，保持社会和谐稳定。继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系。

2012年经济目标：国内生产总值(GDP)增长7.5%；居民消费价格指数(CPI)涨幅控制在4%左右。

**2010年**

召开时间：12月10日-12日

政策基调：以加快转变经济发展方式为主线，实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

主要内容：更加积极稳妥地处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系，加快推进经济结构战略性调整，把稳定价格总水平放在更加突出的位置。同时下决心压缩一般性支出，加强地方政府性债务管理，坚决防止借“十二五”(2011-2015年)开局盲目铺摊子、上项目。

2011年经济目标：GDP增长8%；CPI增长4%

实际：GDP增长9.3%；CPI增长5.4%

**2009年**

召开时间：12月5日-7日

政策基调：保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。

主要内容：坚持改善民生和扩大内需内在统一，更加注重围绕保障和改善民生来谋划发展，把增加居民消费作为扩大内需的重点，通过保障和改善民生促进经济结构优化、增强经济发展拉动力。处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系，巩固和增强经济回升向好势头。

2010年经济目标：GDP增长8%；CPI增长3%。

实际：GDP增长10.4%；CPI增长3.3%

**2008年**

召开时间：12月8日-10日

政策基调：保持经济平稳较快发展，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。

主要内容：着力在保增长上下功夫，把扩大内需作为保增长的根本途径，把加快发展方式转变和结构调整作为保增长的主攻方向，把深化重点领域和关键环节改革、提高对外开放水平作为保增长的强大动力，把改善民生作为保增长的出发点和落脚点。

2009年经济目标：GDP增长8%；CPI增长4%。

实际：GDP增长9.2%；CPI增长-0.7%。

**2007年**

召开时间：12月3日-5日

政策基调：保持经济平稳较快发展的好势头，实施稳健的财政政策和从紧的货币政策。

主要内容：要把防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀作为宏观调控的主要任务，按照控总量、稳物价、调结构、促平衡的基调做好宏观调控工作。

2008年经济目标：GDP增长8%；CPI增长4。8%。

实际：GDP增长9.6%；CPI增长5.9%。

**2006年**

召开时间：12月5日-7日

政策基调：保持经济平稳较快发展的好势头，继续实施稳健的财政政策和货币政策。

主要内容：要正确处理好投资和消费、内需和外需的关系，最根本的是扩大国内消费需求。当前工作的着力点是要合理控制投资增长，努力优化投资结构。坚持以增加居民消费尤其是农民消费为重点，加快调整国民收入分配格局，努力提高农民和城镇低收入者收入水平和消费能力。

2007年经济目标：GDP增长8%；CPI增长3%。

实际：GDP增长14.2%；CPI增长4.8%。

**2005年**

召开时间：11月29日-12月1日

政策基调：保持宏观经济政策的连续性和稳定性，坚持实施稳健的财政政策和货币政策。

主要内容：要保持经济平稳较快发展的好势头，关键是努力扩大国内需求，努力调整投资消费关系，增强居民消费对经济增长的拉动作用。

2006年经济目标：GDP增长8%；CPI增长3%。

实际：GDP增长12.7%；CPI增长1.5%。