台湾债市：RP利率大致持平，市场宽松为下周公司债新券预做准备

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透台北12月10日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二大致持平上日。市场钱多不见改善，且本周新券供给有限，投信及寿险欲寻求新券而不可得，令利率持平上日。
市场人士指出，今日市场以到期续做为主，场上少数供应的可转换公司债，因成交利率较普通公司债高近10基点，可达0.78%，均被投信锁住较长天期，直接跨至农历年后，以免因钱多有利率调降的风险。
且为求新券供给能有效去化资金，投信及寿险均已为下周的公司债新券发行预作准备，打听市场标售情况，务求能第一时间框住票源。
〞市场就是很宽松，但也没有什么券，有些投信已经开始为新的公司债做准备了。〞一证券商交易员说。
下周大额公司债发行共约220.5亿台币，包括周一台中银行 30亿台币、周二鸿海 60亿及周三南亚塑胶 104亿台币、富邦金控 26.5亿台币。
本周三及周五则分别有南光 及东浦精密 合约6.5亿台币的转换公司债发行。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-69%，区间和上日相同。
主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%，今日因市场钱满为患，0.45%亦有投信接受；公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，和上日相同，另一周内短天期见成交0.52%-0.55%。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选