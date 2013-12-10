台湾债市：RP利率大致持平，市场宽松为下周公司债新券预做准备

路透台北12月10日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二大致持平上日。市场钱多不见改善，且本周新券供给有限，投信及寿险欲寻求新券而不可得，令利率持平上日。

市场人士指出，今日市场以到期续做为主，场上少数供应的可转换公司债，因成交利率较普通公司债高近10基点，可达0.78%，均被投信锁住较长天期，直接跨至农历年后，以免因钱多有利率调降的风险。

且为求新券供给能有效去化资金，投信及寿险均已为下周的公司债新券发行预作准备，打听市场标售情况，务求能第一时间框住票源。

〞市场就是很宽松，但也没有什么券，有些投信已经开始为新的公司债做准备了。〞一证券商交易员说。

下周大额公司债发行共约220.5亿台币，包括周一台中银行 30亿台币、周二鸿海 60亿及周三南亚塑胶 104亿台币、富邦金控 26.5亿台币。

本周三及周五则分别有南光 及东浦精密 合约6.5亿台币的转换公司债发行。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-69%，区间和上日相同。