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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 12:50 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--12月10日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览:

    累计未到期余额: 0亿元

    到期日      操作期限(天)    中标利率(%)    到期量(亿元)
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    暂无
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    2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览:

    累计未到期余额: 190亿元

     到期日     操作期限(天)  中标利率(%)   到期量(亿元)
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      12/12        14           4.30          190
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    注：1.今年以来，央行公开市场操作一波三折。年初以逆回购发端，随
         后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末
         央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。
       2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
       3.受元旦假期影响，央行于2013年1月5日(周六)进行了900亿元的逆
         回购操作，期限则改为五天期，到期日为1月10日。
       4.受十一假期影响，央行于2013年9月24日(周二)进行了880亿元的逆
         回购操作，期限改为六天期，到期日为9月30日。(完)

 (整理 边竞; 审校 李宏薇)
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