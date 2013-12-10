国际油市：布兰特原油守在109美元上方，市场等待中国经济数据出炉

0315GMT，1月布兰特原油期约 微升0.14美元至每桶109.53美元。该合约周一跌近2%，创11月1日以来最大单日跌幅。

1月美国原油期约 上升0.18美元，报每桶97.52美元，周一为七个交易日以来首次下滑。

法国兴业银行驻新加坡大宗商品策略师Mark Keenan称，近期的中国数据缓和了该国经济硬着陆的担忧，另外政府进行改革料将支撑能源和金属等大宗商品的需求。

布兰特原油较美国西德克萨斯中质油升水CL-LCO1=R近两周来收窄约7美元，因TransCanada Corp运力每日70万桶的输油管道启动，该管道将把原油从库欣运送给墨西哥湾沿岸的炼油商。

美国西德克萨斯中质油可能进一步走强，因路透调查显示，上周美国商用原油库存料减少270万桶，为连续第二周下降。(完)

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