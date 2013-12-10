国际油市：布兰特原油守在109美元上方，市场等待中国经济数据出炉

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
0315GMT，1月布兰特原油期约 微升0.14美元至每桶109.53美元。该合约周一跌近2%，创11月1日以来最大单日跌幅。
1月美国原油期约 上升0.18美元，报每桶97.52美元，周一为七个交易日以来首次下滑。
法国兴业银行驻新加坡大宗商品策略师Mark Keenan称，近期的中国数据缓和了该国经济硬着陆的担忧，另外政府进行改革料将支撑能源和金属等大宗商品的需求。
布兰特原油较美国西德克萨斯中质油升水CL-LCO1=R近两周来收窄约7美元，因TransCanada Corp运力每日70万桶的输油管道启动，该管道将把原油从库欣运送给墨西哥湾沿岸的炼油商。
美国西德克萨斯中质油可能进一步走强，因路透调查显示，上周美国商用原油库存料减少270万桶，为连续第二周下降。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼；审校 张涛)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
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