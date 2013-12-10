重发-更新版 1-新债招标：国开行福娃债收益率多创年内新高，发行量过大等利空环绕

(重发以调整格式)

* 国开行福娃增发债中一、七和10年收益率创年内新高

* 五期债投标倍数均不到两倍

* 时隔一个月五债同发招标量增加，市场承压

* 七天逆回购暂停及NCD获准发行，均推升利空气氛

路透上海12月10日 - 在短暂回暖后，中国债券一级发行市场重现寒意。国家开发银行 周二招标的五期固息增发债(俗称“福娃债”)中，一、七和10年的收益率同时刷新年内高点，五期债的投标倍数均不到两倍。

业内人士指出，今日新债遭遇利空较多，除了招标量陡增，央行在公开市场七周来首次暂停七天期逆回购，还有同业存单(NCD)的发行也令机构对未来资金中枢持上升看法，现券一二级市场均陷入调整。

“市场气氛(还是)有点偏空，国开又五个债全上。”华南一银行交易员称。

华东一商业银行交易员还提到，此前市场曾有消息称，国开将缩减今年的发债额度约千亿元，“但现在据传是剩下来每周都要发300亿(新债)，来完成全年的发行量，大家压力很大，今天倍数都不太高。”

他并指出，虽然三年和五年品种收益率均未刷新此前11月21日创下的高点，但“一级半已经亏了，三年现在是5.58%返手续费，五年是5.61%、5.62%返手续费成交。”

今日为时隔一个月后，国开行“福娃债”再次同时增发。此前从11月中旬开始，在一二级市场联袂走弱的背景下，国开行选择部分福娃债品种增发。

第43-47期债数次增发的结果如下：

一年 三年 五年 七年 10年 -----------------------------------------------------------------

票面利率(10/22) 4.55% 4.89% 4.97% 5.0130% 5.04%

10/29增发中标收益率 4.8512% 5.0971% 5.1630% 5.1940% 5.2223%

11/5增发收益率 4.8138% 5.0777% 5.1918% 5.2599% 5.34%

11/12增发收益率 4.9891% -- -- -- --

11/21增发收益率 -- 5.5412% 5.6250% -- --

11/26增发收益率 -- 5.4878% 5.5333% -- --

12/3增发收益率 -- 5.3653% 5.4469% 5.5206% --

12/10增发收益率 5.3159% 5.4899% 5.5979% 5.6740% 5.7592%

三年和七年品种的边际中标收益率分别为5.5445%和5.7262%，五期债的投标倍数分别为1.97、1.43、1.35、1.96和1.63倍。

**利空因素居多**

华南一券商交易员分析认为，与前几周国开行主动缩量相比，今日发行量陡增至300亿元，“量大了，并且(公开市场)逆回购又停了，大家对跨年资金还是比较谨慎的。”

今日早间招标的300亿元三个月期国库现金定期存款，因能跨年底和春节，或机构青睐，中标利率也创下了历史新高。

继上周四暂停14天期逆回购操作后，中国央行公开市场周二又停做了七天期逆回购，为七周来首次暂停；年底财政投放高峰期已至，短期资金供给较为充裕，在央行流动性管理态度仍相对谨慎的基调下，逆回购暂时淡出应属意料之中。

上述券商交易员还提到，NCD获准发行，除了令机构对未来货币市场利率持上升看法外，“对一些大行也会有影响，会转战到NCD，或多或少影响到一些债券投资额度，今天投标主力应该以股份制商业银行居多。”

北京一大型银行交易员也指出，NCD获准发行给债市带来的冲击，除了供给增加外，发行利率或偏高，将促使短端债券重现定价，然后再慢慢传导到长端。

中国央行周日发布同业存单管理暂行办法，酝酿数月的NCD终于揭开面纱，中国存款利率市场化迈出关键一步，而目前同业存款的线下交易由此也将走上标准化之路。

本次增发具体发行条款如下：

第43、44、45、46、47期增发债

---------------------------------------------------

发行总量 3/5年不超过80亿元，1/7年不超40亿元，10年不超60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标方式 1/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，

3/7年采用多重价格（美国式）招标

缴款日/起息日 12月12日/10月24日

分销期 12月11日-12月12日

上市日 1年：12月16日

3/5/7/10年：12月18日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------