中国黄金：10月黄金产量39.84吨--行业网站

1-10月累计完成347.653吨。与去年同期相比，黄金产量增加24.876吨，同比增长7.71%。

其中，黄金矿产金完成285.205吨，比去年同期增长5.16%；有色副产金完成62.448吨，比去年同期增长21.12%。

中国黄金协会网站此前发布的统计显示，9月黄金产量为37.642吨，1-9月累计生产黄金307.809吨，同比增长6.8%。 (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)