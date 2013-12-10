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货币新闻 | 2013年 12月 10日 星期二 12:05 BJT

中国黄金：10月黄金产量39.84吨--行业网站

路透北京12月10日 - 中国黄金协会网站周二公布，2013年10月，全国生产黄金39.84吨。

1-10月累计完成347.653吨。与去年同期相比，黄金产量增加24.876吨，同比增长7.71%。

其中，黄金矿产金完成285.205吨，比去年同期增长5.16%；有色副产金完成62.448吨，比去年同期增长21.12%。

中国黄金协会网站此前发布的统计显示，9月黄金产量为37.642吨，1-9月累计生产黄金307.809吨，同比增长6.8%。 (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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