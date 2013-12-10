中国黄金：10月黄金产量39.84吨--行业网站

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透北京12月10日 - 中国黄金协会网站周二公布，2013年10月，全国生产黄金39.84吨。
1-10月累计完成347.653吨。与去年同期相比，黄金产量增加24.876吨，同比增长7.71%。
其中，黄金矿产金完成285.205吨，比去年同期增长5.16%；有色副产金完成62.448吨，比去年同期增长21.12%。
中国黄金协会网站此前发布的统计显示，9月黄金产量为37.642吨，1-9月累计生产黄金307.809吨，同比增长6.8%。 (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
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