台湾股市：早盘近持平，台湾开发金控因成立两岸合资券商报导而走高

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透台北12月10日 - 台湾股市周二早盘小跌0.08%，但台湾开发金控 走高，此前有报导称，阿里巴巴集团与该公司旗下凯基证券透过管道针对登陆设立合资券商展开接洽。
开盘三个小时后，加权股价指数 跌至8,438.06点，自上日跌势中企稳。
台湾开发金控上涨1.5%，无法立即联系上该公司及凯基证券高层对此置评。金融保险类指数 升0.3%。
电子类股 跌0.1%，纺织类股 跌1.4%。(完)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选