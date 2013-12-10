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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 11:56 BJT

台湾股市：早盘近持平，台湾开发金控因成立两岸合资券商报导而走高

路透台北12月10日 - 台湾股市周二早盘小跌0.08%，但台湾开发金控 走高，此前有报导称，阿里巴巴集团与该公司旗下凯基证券透过管道针对登陆设立合资券商展开接洽。

开盘三个小时后，加权股价指数 跌至8,438.06点，自上日跌势中企稳。

台湾开发金控上涨1.5%，无法立即联系上该公司及凯基证券高层对此置评。金融保险类指数 升0.3%。

电子类股 跌0.1%，纺织类股 跌1.4%。(完)
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