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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 13:44 BJT

台湾金融：金管会称将修订保险法，以利险资海外并购保险业或银行

路透台北12月18日 - 台湾金管会主委曾铭宗周三称，将修订保险法，以利保险业资金赴海外并购保险业或银行。金管会初次对此事表态赞成。

他是在出席一民间团体举办的研讨会时作出上述表示的。

金管会先前曾表示，盼3-5年内促成1-2家国银成为亚洲具指标性区域性银行。

据本地媒体报导，台湾最大金控--国泰金 高层先前曾公开表示，国际间并购银行动辄数十亿美元，不是台湾任何一家银行能独力负担，但若能请寿险资金投资，银行负责经营，有助催生台湾大型区域金融机构。

台湾金融保险类指数 今日收高0.16%，台股加权指数 则近收平盘。(完) (记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)

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