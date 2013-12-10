台湾股市：量缩盘整，美联储利率决议前料随美股震荡

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透台北12月10日 - 台湾股市周二狭幅盘整，大盘加权股价指数 于昨日一度突破两年四个月盘中高点后，今日则在不到40点区间内震荡，成交量也较上日小幅萎缩，终场指数以微跌0.01%作收。
兆丰投顾一不愿具名的分析师表示，今日大盘指数虽呈现高档整理走势，不过个股间的表现差异甚大，有些中小型个股或许受投信基金年底作帐卖出影响，股价跌幅不轻。台股由于缺乏自身题材，短线只能跟随美股震荡，在18日美联储宣布利率决议前，盘势料不脱整理格局。
“若18日也没有波折，台股应该会在8,300-8,600点间。”该分析师说。
大盘加权股价指数收报至8,443.39点；台股今日成交量 初值为719.43亿台币，上日修正后为834.67亿。
周一公布的路透调查结果显示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)料将在3月开始缩减月度购债规模，但部分分析师愈发认为美联储最快可能本月或1月政策会议就付诸行动。 (完)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选