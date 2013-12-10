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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 13:58 BJT

台湾股市：量缩盘整，美联储利率决议前料随美股震荡

路透台北12月10日 - 台湾股市周二狭幅盘整，大盘加权股价指数 于昨日一度突破两年四个月盘中高点后，今日则在不到40点区间内震荡，成交量也较上日小幅萎缩，终场指数以微跌0.01%作收。

兆丰投顾一不愿具名的分析师表示，今日大盘指数虽呈现高档整理走势，不过个股间的表现差异甚大，有些中小型个股或许受投信基金年底作帐卖出影响，股价跌幅不轻。台股由于缺乏自身题材，短线只能跟随美股震荡，在18日美联储宣布利率决议前，盘势料不脱整理格局。

“若18日也没有波折，台股应该会在8,300-8,600点间。”该分析师说。

大盘加权股价指数收报至8,443.39点；台股今日成交量 初值为719.43亿台币，上日修正后为834.67亿。

周一公布的路透调查结果显示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)料将在3月开始缩减月度购债规模，但部分分析师愈发认为美联储最快可能本月或1月政策会议就付诸行动。 (完) 　　
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