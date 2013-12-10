台湾股市：量缩盘整，美联储利率决议前料随美股震荡

路透台北12月10日 - 台湾股市周二狭幅盘整，大盘加权股价指数 于昨日一度突破两年四个月盘中高点后，今日则在不到40点区间内震荡，成交量也较上日小幅萎缩，终场指数以微跌0.01%作收。

兆丰投顾一不愿具名的分析师表示，今日大盘指数虽呈现高档整理走势，不过个股间的表现差异甚大，有些中小型个股或许受投信基金年底作帐卖出影响，股价跌幅不轻。台股由于缺乏自身题材，短线只能跟随美股震荡，在18日美联储宣布利率决议前，盘势料不脱整理格局。

“若18日也没有波折，台股应该会在8,300-8,600点间。”该分析师说。

大盘加权股价指数收报至8,443.39点；台股今日成交量 初值为719.43亿台币，上日修正后为834.67亿。