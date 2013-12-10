中国新债：农发行周五将发至多150亿元三期固息债，包括三、五和七年

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透北京12月10日 - 中国农业发展银行周二公告称，将于本周五(12月13日)下午在银行间债市招标发行三期固息金融债，总额至多150亿元人民币，期限分别为三年、五年和七年。
刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券为该行今年第35、36和37期金融债，其中，三年期品种为2013年第33期金融债增发，五年期品种为2013年第34期金融债增发，而七年期为2013年第22期金融债增发，各期发行量均不超过50亿元。
上述三期债的具体发行条款如下：
第35期 第36期 第37期
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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息
(2013年第33期增发) (2013年第34期增发) (2013年第22期增发)
招标时间 12月13日14:00-15:00
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 12月18日/12月10日 12月19日/12月11日 12月20日/9月26日
发行期 12月16日-12月18日 12月16日-12月19日 12月16日-12月20日
上市日 12月24日 12月25日 12月26日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.10% 0.15%
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参看详情，可点选中国债信息网 here (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选