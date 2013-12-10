中国新债：农发行周五将发至多150亿元三期固息债，包括三、五和七年

路透北京12月10日 - 中国农业发展银行周二公告称，将于本周五(12月13日)下午在银行间债市招标发行三期固息金融债，总额至多150亿元人民币，期限分别为三年、五年和七年。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券为该行今年第35、36和37期金融债，其中，三年期品种为2013年第33期金融债增发，五年期品种为2013年第34期金融债增发，而七年期为2013年第22期金融债增发，各期发行量均不超过50亿元。