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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 12:16 BJT

中国新债：农发行周五将发至多150亿元三期固息债，包括三、五和七年

路透北京12月10日 - 中国农业发展银行周二公告称，将于本周五(12月13日)下午在银行间债市招标发行三期固息金融债，总额至多150亿元人民币，期限分别为三年、五年和七年。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券为该行今年第35、36和37期金融债，其中，三年期品种为2013年第33期金融债增发，五年期品种为2013年第34期金融债增发，而七年期为2013年第22期金融债增发，各期发行量均不超过50亿元。

上述三期债的具体发行条款如下：

第35期 第36期 第37期

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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息

(2013年第33期增发) (2013年第34期增发) (2013年第22期增发)

招标时间 12月13日14:00-15:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 12月18日/12月10日 12月19日/12月11日 12月20日/9月26日

发行期 12月16日-12月18日 12月16日-12月19日 12月16日-12月20日

上市日 12月24日 12月25日 12月26日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.10% 0.15%

--------------------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债信息网 here (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
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