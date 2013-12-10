中国债市动态：现券收益率上行态势不改，国开债结果令颓势板上钉钉

路透上海12月10日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率涨势不改。市场人士表示，现券延续近期弱势，而稍早招标的国开债结果走高，令市场再次承压;央行七天期逆回购暂停对市场影响虽较为平淡，但未来预期却更趋谨慎，料债市短期内走势仍难有根本改观。

“债券嘛，就是延续了这几天的弱势，国开结果又高，市场信心又没有了，”上海一银行交易员称。

他表示，央行逆回购暂停影响倒不是很大，反而国库现金中标利率影响带动IRS涨幅加剧，repo基准和shibor基准IRS均涨幅在5bp左右。

国家开发银行 稍早招标的一年、三年和五年期固息增发债中标收益率分别为5.3159%、5.4899%和5.5979%，均高于各自预测均值。

继上周四暂停14天期逆回购操作后，中国央行公开市场周二又停做了七天期逆回购，为七周来首次暂停；年底财政投放高峰期已至，短期资金供给较为充裕，在央行流动性管理态度仍相对谨慎的基调下，逆回购暂时淡出应属意料之中。

财政部周二招标的三个月期国库现金定期存款中标利率较前次跳涨30个基点(bp)，创下历史新高。交易员认为，市场对明年春节前后资金面预期心怀谨慎，且年底存贷比考核时点渐行渐近，本期国库现金定存以其期限优势，获得银行青睐。

广发银行债券交易员吴思捷认为，其实12月份的债券市场并没有呈现趋势性行情，之前有一波收益率小幅走低的行情，多数买盘均被券商买下来了，银行基本都没参与的，不排除部分券商为了年终奖冲刺而最后一搏的可能性。

剩余期限约6.86年的固息国债130020券最新成交对应收益率 为4.6000%，上日末笔为4.5500%。剩余期限约9.73年的国开行固息债130240券最新成交对应收益率 为5.3748%，上日末笔为5.2058%。