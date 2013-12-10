《中国公司债发行日程表》--12月10日

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (年) (网下) =========================================================================================== *盛屯矿业 至多2 2 5 预设区间7.5%-8.5% 长城证券 AA- 12/12-12/16 (第3年末设投资者回售选择权和发行人赎回选择权，若不赎回，第4-5年末每年偿还50%本金) (以全资子公司采矿权提供担保) =========================================================================================== 注:*代表新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选