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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 12:53 BJT

《中国公司债发行日程表》--12月10日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )   
    
    以下为部分申请发行公司债的上市公司:
    
  发债主体   总额度  拟发规模   期限       年利率        主承销商   主体评级   发行时间
             (亿元)   (亿元)    (年)                                           (网下) 
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*盛屯矿业    至多2      2        5    预设区间7.5%-8.5%  长城证券      AA-     12/12-12/16
 (第3年末设投资者回售选择权和发行人赎回选择权，若不赎回，第4-5年末每年偿还50%本金)
             (以全资子公司采矿权提供担保)
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 注:*代表新增。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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