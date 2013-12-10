美网络安全企业将矛头对准中国黑客

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿12月9日 - 美国网络安全企业FireEye的研究称，今年9月20国集团峰会召开前，曾有中国黑客入侵五个欧洲国家外交部的电脑系统，此次峰会重点是叙利亚危机。
FireEye称，黑客通过向各外交部工作人员发送带病毒文件的邮件，入侵这些部门的电脑网络，文件名类似“US_military_options_in_Syria”。当收到邮件的人打开这些文件，病毒代码就会进入他们的个人电脑。
FireEye表示，在8月底有一周左右，该公司研究人员能够监测到这些黑客使用的主要电脑服务器的“内部工作”。
但FireEye称，在圣彼得堡20国集团峰会前不久，这些黑客转移到了另外一个服务器，此后FireEye无法监测到他们的活动。FireEye认为，当时这些黑客正准备开始窃取数据。
FireEye拒绝透露是哪些国家的外交部电脑网络被入侵，但称都是欧盟国家。该公司表示，已通过美国联邦调查局告知被入侵的对象。
美国联邦调查局发言人Jenny Shearer拒绝就此置评。
FireEye研究人员Nart Villeneuve称，基于各种技术证据，他相信黑客来自中国，相关证据包括黑客服务器、以及他们用来测试病毒代码的机器所使用的语言。
但Villeneuve指出，没有任何证据表明这些黑客与中国政府有关。
记者未能立即联系到中国驻美大使馆官员置评。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选