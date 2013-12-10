全球经济：英国央行总裁卡尼担忧美国在财政方面“得过且过”--PBS

10月的财政僵局导致一部分美国政府部门停摆，与此同时全球金融市场为美国债务可能违约而做准备。周一美国国会助理表示，国会可能在周二达成协议，避免1月出现政府关门的窘境。

据PBS访谈纪录，卡尼称美国国会议员明年仍需要作出一些“严峻的重大决定”。“我们最担忧的是这样的体系在短期制造困难，且长期毫无裨益可言。”(完)