全球经济：英国央行总裁卡尼担忧美国在财政方面“得过且过”--PBS

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
10月的财政僵局导致一部分美国政府部门停摆，与此同时全球金融市场为美国债务可能违约而做准备。周一美国国会助理表示，国会可能在周二达成协议，避免1月出现政府关门的窘境。
据PBS访谈纪录，卡尼称美国国会议员明年仍需要作出一些“严峻的重大决定”。“我们最担忧的是这样的体系在短期制造困难，且长期毫无裨益可言。”(完)
(编译 田建华; 审校 龚芳)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
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