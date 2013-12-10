台湾货币市场：短率续在低位，央行稍有扩大冲销银行间隔夜拆款量

* 短率续处低位

* 放款需求减弱令银行间资金更加宽松

* 央行稍有扩大冲销当日隔夜拆款量

* 短票发票量持续偏少

记者 詹静宜

路透台北12月10日 - 台湾银行间台币短率周二续在低位。货币市场人士认为，目前整体市场资金仍显宽裕，银行间资金水位亦居高不下，令短率维持在既有区间低位，央行则稍有扩大冲销银行间隔夜拆款量不让本旬超额准备扩增太快。

银行间资金调拨人士指出，随着房屋贷款需求降温，银行间资金水位再度走高，然资金去化管道有限，央行自上周五起已扩大冲销银行间当日过剩资金，稍有压抑旬初超额准备扩增速度不致于过快。

“钱蛮好借，通常是对方打来问要不要借!”一位小型拆入方银行资调人士称。

市场人士指出，年底银行间皆积极冲刺放款，但目前成绩并不理想，并未有效去化银行体系资金，而上周五银行间抢标一年期定存单，投标倍数扩增至4.2倍，让央行开始扩大冲销当日隔夜拆款量，市场仍关注周五即将标售的100亿台币两年期定存单标售结果。

本地时间12:18时：

**台币兑美元 暂走升7分报29.560。

**台股 小跌0.11%，报8,435.52点；成交量 为528.61亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.387%。今日区间暂在0.387-0.390%，上日区间在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.380-0.430%，上日在0.380-0.420%。

**上半周发票量偏少**

短票市场方面，大型票券商指出，上半周发票量都偏少，本月发票量都集中在下半月， 今天发票量甚至比昨天还少，成交多以到期续作为主，有票券商预计下周一开始停售年内短票，本周亦仅零星承作的年内短票。

“今天票太少，昨天就先框好了。”一位大型票券资调人士称。

大型民营银行资调人士表示，跨农历年的短票天期实在太长，跨新历年短票尚可接受，料银行间承作跨农历年短票的意愿较低。

今日票券商与银行间今年年内短票利率主要成交在0.60%-0.61%，跨年天期的交投落在0.61-0.62%，其中30天期短票成交在0.62%，20天期则成交在0.61%，跨过农历年的较长天期短票则成交以0.62-0.63%为主，今日各天期短票成交利率皆与上日大致相同。

周二央行存单到期金额为1,300亿台币，发行金额稍晚公布。

本周央行存单到期总额为7,589亿台币，余日落点分别为周三606亿、周四630亿及周五719.35亿。

拆款中心 资料显示，修正后周一超额准备为81亿台币，累计超额准备为24亿，加计前期1%的超额准备为827亿台币。

**RP利率持平低位**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二大致持平上日。市场钱多不见改善，且本周新券供给有限，投信及寿险欲寻求新券而不可得，令利率持平上日。

市场人士指出，今日市场以到期续做为主，场上少数供应的可转换公司债，因成交利率较普通公司债高近10基点，可达0.78%，均被投信锁住较长天期，直接跨至农历年后，以免因钱多有利率调降的风险。

且为求新券供给能有效去化资金，投信及寿险均已为下周的公司债新券发行预作准备，打听市场标售情况，务求能第一时间框住票源。

“市场就是很宽松，但也没有什么券，有些投信已经开始为新的公司债做准备了。”一证券商交易员说。

下周大额公司债发行共约220.5亿台币，包括周一台中银行 30亿台币、周二鸿海 60亿及周三南亚塑胶 104亿台币、富邦金控 26.5亿台币。

本周三及周五则分别有南光 及东浦精密 合计约6.5亿台币的转换公司债发行。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-69%，区间和上日相同。