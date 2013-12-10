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市场报道 | 2013年 12月 10日 星期二 12:52 BJT

《汇市简讯》美元指数下跌途中难觅支撑位

* 美元指数近期发出偏空信号，因日线收盘在80.50/80关键区的下方

* 在10月25日所及低点79上方缺乏支撑--跌势将持续

* 长期费波纳奇50%回档位处在略低于10月25日低点的水准，为78.69

* 自7月触顶以来高点和低点不断下移，表明目前处在跌势中

* 相关技术图表请点选：link.reuters.com/byq35v

(完)

(编译 郑茵 审校 白云)
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