《汇市简讯》美元指数下跌途中难觅支撑位

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
* 美元指数近期发出偏空信号，因日线收盘在80.50/80关键区的下方
* 在10月25日所及低点79上方缺乏支撑--跌势将持续
* 长期费波纳奇50%回档位处在略低于10月25日低点的水准，为78.69
* 自7月触顶以来高点和低点不断下移，表明目前处在跌势中
* 相关技术图表请点选：link.reuters.com/byq35v
(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。