中港个股：中行计划发行合计200亿美元海外借款证及中期票据--消息

路透香港12月10日 - 中资银行融资业务的国际化步伐越来越快。两位消息人士周二对路透表示，中国银行 近日己成立海外借款证（OCC）及中期票据（MTN）共计200亿美元的发行计划，加紧在海外筹资。是次采取的海外借款证全新融资模式，可供其他中资银行借鉴。

中国银行已启动100亿美元额度的中期票据（MTN）发行计划，其中第一笔融资计划已成功发出，即总规模在20亿元人民币的台湾宝岛债，分为两年期、三年期两笔。

中期票据融资计划将聚焦于亚太及欧洲地区公开发行，后续还应会有人民币或美元的融资计划滚动发行，余额不会超过100亿美元。中行可分多次发行年期最少一年的优先票据，可由中行本身或透过其香港分行或其他分行发行。

路透了解到，中行已成立100亿美元的海外借款证（OCC）发行计划，是次创新的融资模式是中行香港分行联合摩根大通一起合作设计推出，属私募发行，发行对象聚焦于美国合格的机构投资人，目前产品发行时间未定。

在该借款证计划下，中行香港分行可发行不少于七天、最长一年的海外借款证。

穆迪已对中行成立的MTN发行计划给予“A1”评级，对海外借款证（OCC）发行计划给予“P-1”评级。惠誉则对MTN发行计划评级为“A级/F1”。

另据路透了解，中行是次海外借款证及中期票据融资计划的资金用途，均是助力海外机构分支机构的业务发展。

中资银行负债结构一直较单一，主要依赖存款，近年来纷纷参与到主动负债业务，以改善负债结构，提高竞争力，多次在离岸人民币市场上发行“点心债”和人民币可转让存单(CD)，中行此次融资计划亦是想建立起长期的海外融资业务渠道和丰富优化负债结构。