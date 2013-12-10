香港股市：早盘下滑但海尔大涨，市场静候中国数据出炉

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港12月10日 - 香港股市周二早盘下滑，因投资者静候更多中国数据出炉，并观望中国政府年度经济工作会议；会上将设定2014年的经济目标。
中国造船业类股在香港上涨，因政府此前宣布对在2013年至2015年提前报废更新的船舶进行补助。此举与政府稍早对该产能过剩的领域削减支持的承诺立场不一。
恒生指数 跌0.1%至23,790.2点，恒生国企指数 下滑0.2%。自中国政府在11月15日晚宣布改革计划以来，两项指数在同一区间交投已经超过三周。
“对中国的乐观情绪仍然未受影响，数据仍将在短期内推动市场，但改革细节和实施将提振长期人气，”第一上海证券策略员叶尚志称。
周二，中国最大民间造船企业--中国熔盛重工 大涨6.3%，接近6月以来高点。
中海发展 上扬1.1%。
海尔电器 大涨8.8%，前日飙升13.1%。
中煤能源 下滑1.6%，创近三周低点。
环保相关类股表现强劲。北控水务 和中国光大国际 分别攀升4.5%和2.8%。(完)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选