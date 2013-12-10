香港股市：早盘下滑但海尔大涨，市场静候中国数据出炉

路透香港12月10日 - 香港股市周二早盘下滑，因投资者静候更多中国数据出炉，并观望中国政府年度经济工作会议；会上将设定2014年的经济目标。

中国造船业类股在香港上涨，因政府此前宣布对在2013年至2015年提前报废更新的船舶进行补助。此举与政府稍早对该产能过剩的领域削减支持的承诺立场不一。

恒生指数 跌0.1%至23,790.2点，恒生国企指数 下滑0.2%。自中国政府在11月15日晚宣布改革计划以来，两项指数在同一区间交投已经超过三周。

“对中国的乐观情绪仍然未受影响，数据仍将在短期内推动市场，但改革细节和实施将提振长期人气，”第一上海证券策略员叶尚志称。

周二，中国最大民间造船企业--中国熔盛重工 大涨6.3%，接近6月以来高点。

中海发展 上扬1.1%。

海尔电器 大涨8.8%，前日飙升13.1%。

中煤能源 下滑1.6%，创近三周低点。