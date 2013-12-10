《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月10日

香港个股：招商局港口以逾54亿元人民币认购汕头港务集团六成股权
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 五矿股份 400 30 9 推迟发行 中国银行 AAA -- -- 农业银行 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *无锡产业 24 8 12 12/13簿记建档 浙商银行 AA+ 12/16 12/17 发展集团 ======================================================================================= *广西铁路 25 10 12 12/13簿记建档 中信银行 AA+ 12/17 12/18 投资集团 ======================================================================================= *新疆天富 10 6 12 12/17簿记建档 中信银行 AA 12/19 12/20 电力集团 ======================================================================================= 内蒙古双欣 12 6 12 12/11簿记建档 建设银行 AA- 12/12 12/13 能源化工公司 ======================================================================================= 江苏悦达集团 10 10 12 12/11簿记建档 光大银行 AA+ 12/12 12/13 ======================================================================================= 漳州市交通 10 2 12 12/12簿记建档 兴业银行 AA 12/13 12/16 运输发展集团 华夏银行 ======================================================================================= 镇江国资 15 7.5 12 12/12簿记建档 民生银行 AA 12/13 12/16 ======================================================================================= 青海华实 6.98 3.5 12 12/12簿记建档 浦发银行 AA- 12/16 12/17 科技投资管理 国开行 ======================================================================================= 华泰证券 123 20 3 12/12招标 中行/农行等 AAA 12/16 12/17 ======================================================================================= 华融证券 20 10 3 12/12招标 邮储银行 AA+ 12/13 12/16 招商银行等 ======================================================================================= 四川高速公路 80 20 12 12/12簿记建档 国开行 AA 12/13 12/16 建设开发总公司 (四川交通投资集团提供担保) 浦发银行 ======================================================================================= 阳光祥谷铜业 10 5 12 12/12-12/13簿记 国开行 AA 12/16 12/17 ======================================================================================= 龙岩交通 10 5 12 12/13簿记建档 交通银行 AA 12/16 12/17 发展集团 ======================================================================================= 湖南富兴集团 6 6 12 12/16簿记建档 华夏银行 AA 12/18 12/19 ======================================================================================= 长江电力 180 30 12 推迟发行 建设银行 AAA -- -- 农业银行 ======================================================================================= 成都双流机场 12 1 12 推迟发行 浦发银行 AA+ -- -- ======================================================================================== 金城集团 6 3 12 推迟发行 招商银行 A+ -- -- (中航机电系统有限公司提供担保) ======================================================================================== 四川水电投资 10 5 12 推迟发行 兴业银行 AA -- -- 经营集团 ======================================================================================= 现代牧业集团 14 7 12 推迟发行 招商银行 AA -- -- ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *深圳市政 7.5 1.8 3 12/13簿记建档 北京银行 AA- 12/16 12/17 工程总公司 (深圳市投资控股提供担保) ======================================================================================== 江苏三房巷 11 5 3 12/11簿记建档 农业银行 AA 12/13 12/16 集团 进出口行 ======================================================================================== 漳州市交通 4 2 5 12/12簿记建档 兴业银行 AA 12/13 12/16 运输发展集团 华夏银行 ======================================================================================== 沃森生物 10 10 3/5 12/13簿记建档 中信建投证券 AA- 12/17 12/18 (3/5年各半) 华夏银行 ======================================================================================== 大同煤业 12 2 5 12/13-12/16簿记 华夏银行 AAA 12/17 12/18 ======================================================================================== 龙岩交通 8 8 5 12/16簿记建档 交通银行 AA 12/17 12/18 发展集团 ======================================================================================== 河南能源 80 30 5 推迟发行 中信证券 AAA -- -- 化工集团 20 7 (品种间可回拨) 中信银行 ======================================================================================== 同仁堂 5 5 5 推迟发行 中信银行 AA -- -- 中信建投 ======================================================================================== 无锡产业 10 10 5 推迟发行 工商银行 AA+ -- -- 发展集团 建设银行 ======================================================================================== 百联集团 20 10 3 推迟发行 工商银行 AAA -- -- ======================================================================================== 德力西集团 10 5 3 推迟发行 广发银行 AA -- -- ======================================================================================== 金晶科技 5 2 3 *推迟发行 建设银行 AA- -- -- ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 四川宜宾 1.1 1.1 3 12/12簿记建档 中信银行 AAA 12/16 12/17 中小企业 (中债信用增进投资提供担保) ========================================================================================= 山东济宁 2.4 2.4 3 12/12-12/13簿记 恒丰银行 AAA 12/16 12/17 中小企业 (中债信用增进投资提供担保) ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 吴芳)
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17