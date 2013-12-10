加拿大经济：企业计划在2014年第一季略为加速聘雇--万宝盛华

标题新闻：截至4月4日当周美国货币市场基金资产减少128.7亿美元，至2.619万亿美元-iMoneyNet
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
路透多伦多12月10日 - 周二公布的数据显示，加拿大企业计划在2014年第一季略为加快聘雇的脚步，数据亦显示各行业中仍以建筑业的聘雇活动最为强劲。
全球第三大人力资源业者万宝盛华(Manpower) 在最新季度全国性调查中发现，有13%的企业计划在下季增加就业岗位，有8%预期将裁员。这项调查涵盖1,900家以上的雇主。
调查指出，经季节调整后的净就业展望指数为12%，较上次调查上升2个百分点。上述调查指标计算方法为计划扩大招聘雇主与计划裁员雇主差值。
“整体而言，预估下季的全国聘雇趋势相当强劲且正面，”万宝盛华驻多伦多分公司经理Michelle Dunnill表示。“全国而言...许多就业岗位增长将出现在薪资较低的领域。”
受访者中有超过四分之三亦预期维持员工数于当前水准，另外1%的雇主还未敲定招聘计画。(完) (编译 张明钧; 审校 张若琪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。