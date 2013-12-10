加拿大经济：企业计划在2014年第一季略为加速聘雇--万宝盛华

路透多伦多12月10日 - 周二公布的数据显示，加拿大企业计划在2014年第一季略为加快聘雇的脚步，数据亦显示各行业中仍以建筑业的聘雇活动最为强劲。

全球第三大人力资源业者万宝盛华(Manpower) 在最新季度全国性调查中发现，有13%的企业计划在下季增加就业岗位，有8%预期将裁员。这项调查涵盖1,900家以上的雇主。

调查指出，经季节调整后的净就业展望指数为12%，较上次调查上升2个百分点。上述调查指标计算方法为计划扩大招聘雇主与计划裁员雇主差值。

“整体而言，预估下季的全国聘雇趋势相当强劲且正面，”万宝盛华驻多伦多分公司经理Michelle Dunnill表示。“全国而言...许多就业岗位增长将出现在薪资较低的领域。”