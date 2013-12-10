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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 17:29 BJT

《中国企业债发行日程表》--12月10日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 
       
发债主体     拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级    发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*铁路总公司    150      10     12/11招标  区间4.81%-5.81%  AAA       12/12      国开证券
                       (铁路建设基金提供担保)                申银万国证券、国泰君安证券等
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*常州滨湖       15       7  12/11簿记建档 区间7.80%-8.04%  AA     12/12-12/18   银河证券   
 建设发展集团   (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保)
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*诸暨越都投资   12       7  12/11簿记建档     上限8.31%    AA      12/12-12/17 中信建投证券
 发展有限公司          (第3-7年末每年偿还20%本金)                             摩根士丹利华鑫证券
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*泰兴成兴国资    8       7  12/11簿记建档     上限8.30%    AA      12/12-12/19  宏源证券
                       (第3-7年末每年偿还20%本金)
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*大理经济        4       7     12/10簿记建档  上限8.30%    AA      12/11-12/17  国信证券
 开发投资集团          (第3-7年末每年偿还20%本金)
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*贵州凯里        5       7     12/11簿记建档  上限8.30%    AA      12/12-12/16  国开证券
 城镇建设投资   (第3-7年末每年偿还20%本金/以四宗土地使用权提供担保)
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黄石磁湖高新     3       7     12/4簿记建档    8.70%       AA-     12/5-12/11   长江证券
科技发展公司           (第3-7年末每年偿还20%本金)
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荆州经济技术     4       7     12/6簿记建档    8.20%       AA-     12/9-12/11   广发证券
开发区发展总公司  (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司提供担保)
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武威市经济发展   5       7     12/6簿记建档    8.20%       AA      12/9-12/13   华英证券
投资（集团）      (第3-7年末每年偿还20%本金/一年期Shibor基准利率)
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濮阳建投         5       7     12/10簿记建档  上限8.00%    AA      12/11-12/13  中原证券
                       (第3-7年末每年偿还20%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 边竞/康熙泽)
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