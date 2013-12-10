更新版 1-中国货币市场：财政投放助增短期供给，但年末时点资金预期仍谨慎

(新增成交量及更新收盘报价)

路透北京/上海12月10日 - 中国银行间市场周二主要质押式回购利率 继续下探，14天以上期限跌幅较大。市场人士指出，财政投放近期逐步显现，致隔夜资金供过于求；不过七天逆回购七周来首次暂停，以及国库现金定存利率创新高，均强化机构对年末等时点资金面谨慎预期。

“总体资金情况只能说还行，短期宽松，一个月以上期限需求还蛮多的，”华南地区一银行交易员称，“线下资金的需求还是挺旺的，供给也还行，国库6.3%的利率挺好的。”

北京一国有大行交易员称，近日渐见财政资金投放，致短期资金供给端进一步好转。

上海一银行交易员则表示，隔夜回购资金确有供过于求，但跨年资金的拆入难度仍然偏大。拆出此类期限的机构也比较单一，预计未来资金利率进一步下探的空间有限。

继上周四暂停14天期逆回购操作后，中国央行公开市场周二又停做了七天期逆回购，为七周来首次暂停；年底财政投放高峰期已至，短期资金供给较为充裕，在央行流动性管理态度仍相对谨慎的基调下，逆回购暂时淡出应属意料之中。

财政部周二招标的三个月期国库现金定期存款中标利率较前次跳涨30个基点(bp)，创下历史新高。交易员认为，市场对明年春节前后资金面预期心怀谨慎，且年底存贷比考核时点渐行渐近，本期国库现金定存以其期限优势，获得银行青睐。

三个月期上海银行间同业拆放利率(shibor) 今日涨幅进一步收窄，最新报在5.3380%，较上日涨7.99个基点(bp)。

18家报价行的单日报价变化幅度较前收窄，涨幅最大的为广发银行，上调40bp至5.3%；单日报价跌幅最大的为汇丰中国，下调25bp至5.7%，不过其报价仍为机构最高。

今日银行间市场质押式回购总成交6,084.10亿元，与上日接近；其中隔夜品种成交4,190.51亿元，较上日的4,471.89亿元减少不足一成。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.5427 3.5997 -5.70 4,190.51

七天 4.4298 4.4889 -5.91 1,007.01

14天 4.6938 4.8574 -16.36 314.36

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.2000 4.0000 -280.00 2,325.98

七天 4.0500 4.4000 -35.00 277.48

14天 4.4200 4.5150 -9.50 36.21

回购定盘利率

其中:隔夜 3.6000 3.6500 -5.00 --

七天 4.4455 4.5500 -10.45 --

14天 4.7200 4.8800 -16.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.5580 3.6200 -6.20 --

七天 4.4440 4.4850 -4.10 --

三个月 5.3380 5.2581 +7.99 --