更新版 1-中国货币市场：财政投放助增短期供给，但年末时点资金预期仍谨慎

香港个股：招商局港口以逾54亿元人民币认购汕头港务集团六成股权
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
(新增成交量及更新收盘报价)
路透北京/上海12月10日 - 中国银行间市场周二主要质押式回购利率 继续下探，14天以上期限跌幅较大。市场人士指出，财政投放近期逐步显现，致隔夜资金供过于求；不过七天逆回购七周来首次暂停，以及国库现金定存利率创新高，均强化机构对年末等时点资金面谨慎预期。
“总体资金情况只能说还行，短期宽松，一个月以上期限需求还蛮多的，”华南地区一银行交易员称，“线下资金的需求还是挺旺的，供给也还行，国库6.3%的利率挺好的。”
北京一国有大行交易员称，近日渐见财政资金投放，致短期资金供给端进一步好转。
上海一银行交易员则表示，隔夜回购资金确有供过于求，但跨年资金的拆入难度仍然偏大。拆出此类期限的机构也比较单一，预计未来资金利率进一步下探的空间有限。
继上周四暂停14天期逆回购操作后，中国央行公开市场周二又停做了七天期逆回购，为七周来首次暂停；年底财政投放高峰期已至，短期资金供给较为充裕，在央行流动性管理态度仍相对谨慎的基调下，逆回购暂时淡出应属意料之中。
财政部周二招标的三个月期国库现金定期存款中标利率较前次跳涨30个基点(bp)，创下历史新高。交易员认为，市场对明年春节前后资金面预期心怀谨慎，且年底存贷比考核时点渐行渐近，本期国库现金定存以其期限优势，获得银行青睐。
三个月期上海银行间同业拆放利率(shibor) 今日涨幅进一步收窄，最新报在5.3380%，较上日涨7.99个基点(bp)。
18家报价行的单日报价变化幅度较前收窄，涨幅最大的为广发银行，上调40bp至5.3%；单日报价跌幅最大的为汇丰中国，下调25bp至5.7%，不过其报价仍为机构最高。
今日银行间市场质押式回购总成交6,084.10亿元，与上日接近；其中隔夜品种成交4,190.51亿元，较上日的4,471.89亿元减少不足一成。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.5427 3.5997 -5.70 4,190.51
七天 4.4298 4.4889 -5.91 1,007.01
14天 4.6938 4.8574 -16.36 314.36
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.2000 4.0000 -280.00 2,325.98
七天 4.0500 4.4000 -35.00 277.48
14天 4.4200 4.5150 -9.50 36.21
回购定盘利率
其中:隔夜 3.6000 3.6500 -5.00 --
七天 4.4455 4.5500 -10.45 --
14天 4.7200 4.8800 -16.00 --
Shibor
其中:隔夜 3.5580 3.6200 -6.20 --
七天 4.4440 4.4850 -4.10 --
三个月 5.3380 5.2581 +7.99 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩/李宏薇; 审校 张喜良)
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17