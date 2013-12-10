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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 13:32 BJT

澳洲股市：回吐稍早涨幅收平，Brambles和QBE大跌

路透悉尼12月10日 - 澳洲股市周二收平盘，回吐稍早涨幅，存储企业Brambles和保险企业QBE Insurance回吐此前涨幅而大跌，稍早上涨是因受昨日美股升至纪录新高带动。

澳洲航空 重挫3%，报0.965澳元，创下最低收位；此前该公司发出获利预警。

S&P/ASX 200指数 收于5,143.6点，周一收低0.8%。(完)
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