澳洲股市：回吐稍早涨幅收平，Brambles和QBE大跌

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透悉尼12月10日 - 澳洲股市周二收平盘，回吐稍早涨幅，存储企业Brambles和保险企业QBE Insurance回吐此前涨幅而大跌，稍早上涨是因受昨日美股升至纪录新高带动。
澳洲航空 重挫3%，报0.965澳元，创下最低收位；此前该公司发出获利预警。
S&P/ASX 200指数 收于5,143.6点，周一收低0.8%。(完)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选